Aucun match joué, l’ASSE remercie sa recrue

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Jamais apparu depuis son arrivée cet hiver, Joris Gnagnon quitte déjà l’AS Saint-Etienne. Le défenseur central et ses dirigeants se sont mis d’accord pour rompre son contrat qui devait expirer à la fin de la saison. Un énorme flop pour le club stéphanois.

Très active pendant le mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne pensait s’appuyer sur un gros recrutement pour obtenir son maintien en Ligue 1. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que les recrues n’ont pas apporté ce que l’entraîneur Pascal Dupraz espérait. La bonne pioche Falaye Sacko a malheureusement rejoint l’infirmerie pour une longue durée. Tandis que les Eliaquim Mangala, Bakary Sako et Sada Thioub ont globalement déçu. Quant à Joris Gnagnon, personne ne pourra juger ses performances dans la mesure où le défenseur central ne portera jamais le maillot des Verts.

✍️💚 Ce vendredi, 𝗝𝗼𝗿𝗶𝘀 𝗚𝗻𝗮𝗴𝗻𝗼𝗻 s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison !



Bienvenue à notre nouveau numéro 2️⃣3️⃣ 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 21, 2022

En effet, l’insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé le départ du renfort qui n’a pas disputé une seule rencontre. « En accord avec l'AS Saint-Etienne et dans la volonté de réduire le groupe, Joris Gnagnon quitte le club », a révélé le spécialiste sur Twitter. On peut parler d’un énorme flop pour le club stéphanois, qui n’a jamais pu compter sur Joris Gnagnon à cause d’une mauvaise condition physique. Rappelons que l’ancien joueur du Stade Rennais avait signé en novembre. Mais la direction avait attendu le 21 janvier pour officialiser son arrivée.

Quoi qu’il en soit, le joueur libéré par le FC Séville en septembre dernier avait débarqué en net surpoids. Il était alors impossible pour Pascal Dupraz de l’aligner. Le technicien tenait pourtant un discours optimiste en février. Joris Gnagnon était effectivement annoncé dans une période de « remise en forme » et récoltait les encouragements de son coach. Apparemment, le défenseur central de 25 ans n’a pas réussi à parcourir le chemin restant. Les deux parties ont donc préféré en rester là, sans attendre la fin du contrat en juin.