ASSE : Zamalek bloque Mostafa Mohamed, Sainté est vert !

Dans : ASSE.

Alors que le transfert de Mostafa Mohamed semblait acté, le club égyptien a brusquement changé d'avis.

Désespérément à la recherche d'un numéro 9 pour combler d'évidentes carences offensives, l'AS Saint-Etienne pensait enfin avoir trouvé chaussure à son pied. Depuis plusieurs semaines, les Verts courtisaient Mostafa Mohamed, attaquant égyptien de 23 ans. Après de rudes négociations, le président du club de Zamalek avait annoncé dans une émission TV qu'un accord avait été trouvé. Seulement voilà, quelques jours plus tard, la situation a une nouvelle fois évolué, et le dossier semble au point mort. Interrogé par le site Filgoal, Jean-Luc Buisine, le directeur de la cellule de recrutement de l'ASSE a annoncé la fin des négociations.

« Les négociations se sont arrêtées, à l'initiative de Zamalek. Nous étions initialement d'accord sur une méthode pour planifier le montant de la transaction et le processus de vente, mais Zamalek s'est rétracté après avoir donné son accord. Nous étions parvenus à un accord pour parapher un contrat qui s'étend sur 4 ans et demi. Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur, et était convaincu de la pertinence de nous rejoindre pour lui permettre un jour de réaliser son rêve de jouer en Premier League » a expliqué le dirigeant stéphanois. Le sujet de la discorde ? Le pourcentage à la revente. Zamalek réclame 15% sur un éventuel transfert de l'attaquant, tandis que l'ASSE offrait 10%. Autre désaccord, les Verts souhaitaient étaler le payement en plusieurs fois, alors que le club égyptien exige être payé en une seule fois. Une situation qui n'arrange pas l'actuel 16e de Ligue, qui retourne à la case départ. Compte tenu des finances du club, trouver un numéro 9 disponible sur le marché ne sera pas chose aisée.