ASSE : Yann M'Vila sacrifié au mercato ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne pourrait profiter du marché des transferts pour faire du ménage, y compris chez les cadres du vestiaire. Claude Puel ne rigole plus.

Claude Puel s’est vu confier de gros pouvoirs par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo et l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a bien l’intention de s’en servir. En effet, à l’occasion de ce mercato d’hiver, le coach des Verts a déjà frappé un premier coup en annonçant samedi qu’il était déterminé à remettre de force Timothée Kolodziejczak dans le droit chemin, ce dernier étant prêté avec option d’achat par le club mexicain des Tigres. Mais Kolodziejczak n’est à priori pas le seul joueur à devoir composer avec la rigueur de Claude Puel, puisque Yann M’Vila serait aussi dans le collimateur du technicien de l’ASSE. Victime d’un accident de la route le 31 décembre, l’expérimenté milieu défensif n’a pas encore rejoué cette année, se contentant de travailler à l’Etrat sans que l’on en sache plus.

Interrogé en conférence de presse sur le cas de Yann M’Vila, et surtout son avenir à l’AS Saint-Etienne, Claude Puel a tout simplement refusé de répondre. Il est clair qu’il y a un malaise aussi entre le coach des Verts et le joueur de 28 ans qui est à deux ans et demi de la fin de son contrat dans le Forez. Cela promet quelques migraines aux dirigeants de l’ASSE, la porte n’étant visiblement pas fermée pour un départ de Yann M’Vila dès ce mercato d’hiver. Mais c'est le prix à payer pour confirmer à Claude Puel qu'il est bien le patron sportif des Verts.