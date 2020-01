ASSE : Kolodziejczak, un bug énorme arrive en plein mercato

Dans : ASSE.

Absent samedi contre le Paris FC, Timothée Kolodziejczak ne jouera probablement plus avec l'AS Saint-Etienne. Mais son cas pose un énorme problème aux dirigeants des Verts.

Claude Puel n’est pas du genre à faire dans la langue de bois lorsqu’il s’agit de faire passer des messages. Et samedi, après la délicate qualification de l’AS Saint-Etienne face au Paris FC, l’entraîneur des Verts n’a pas hésité longtemps lorsqu’il a été interrogé sur le cas Timothée Kolodziejczak. Car c’est une évidence, ce dernier en train de disparaître de l’effectif stéphanois, ce que Claude Puel a expliqué sans aucun filtre. « Vous allez le voir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux garder le bon état d'esprit de l'équipe comme j'ai vu contre le Paris FC. Vous en tirez les conclusions que vous voulez », a lancé le coach de l’ASSE avec le regard noir au sujet d’un joueur pourtant apprécié des supporters de l’AS Saint-Etienne.

Seul problème pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, afin de conserver Timothée Kolodziejczak, déjà prêté la saison passée par les Tigres de Monterey, ils ont accepté une option d’achat obligatoire à hauteur de 5ME en fin de saison. Et forcément, conserver un joueur qui n’est plus dans les petits papiers de Claude Puel sera une très mauvaise financière et sportive. Visé par son entraîneur en raison d’une attitude pas assez volontaire à l’entraînement, et donc une implication trop faible, Timothée Kolodziejczak a tout intérêt à comprendre ce message et rectifier le tir, sous peine de devenir un vrai souci pour l’AS Saint-Etienne.