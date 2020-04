ASSE : Willy Sagnol met un énorme tacle à M'Vila !

Dans : ASSE.

Il y a tout juste une semaine, Yann M’Vila créait la polémique sur Instagram en critiquant sans langue de bois son entraîneur à Saint-Etienne, à savoir Claude Puel.

« Claude Puel, c'est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c'est ça qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle. Rien. Ce que je regrette en championnat c'est qu'on a un put*** de groupe qui vit super bien, mais il y a un truc qui ne va pas. L'an passé, le groupe vit bien et on va en Europa League. Comment je l'explique ? Ce sont les choix du coach... » expliquait notamment le milieu défensif de l’ASSE avant de rétro-pédaler, quelques heures plus tard.

Des propos qui ont choqué plus d’un supporter de Saint-Etienne, mais qui ne sont pas non plus passés inaperçus dans le monde des consultants. Ancien joueur de l’ASSE et très attaché au club forézien, Willy Sagnol a notamment taillé un short à Yann M’Vila. « Vous avez quand même vu la sortie de M'Vila. Il remet en cause la gestion de Claude Puel et aussi il remet en cause ses présidents. Si tu es joueur tu peux à la limite être en colère contre ton entraîneur, pour plein de raisons. Mais remettre en cause tes dirigeants, ceux qui te payent tous les mois cela se fait un petit peu moins » a confié sur RMC Willy Sagnol, lequel a par ailleurs exprimé ses craintes de descente en Ligue 2 pour Saint-Etienne si jamais le championnat reprend.

« Il y a eu l'histoire avec le directeur général (Xavier Thuilot) qui n'était pas content peut-être parce qu'il n'a pas eu les pouvoirs qu'on lui avait promis. Cela me fait mal parce que tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose, toujours, toujours... Les choses étaient bien définies et tout le monde prenait des décisions en fonction de son domaine de compétence. Aujourd'hui cela n'a pas l'air d'être bien défini. Il n'y a pas de sérénité. Saint-Etienne donne l'impression qu'ils ne croient pas pouvoir descendre mais moi j'ai peur » a conclu Willy Sagnol, plus que jamais inquiet pour l’avenir de l’AS Saint-Etienne dans les semaines et les mois à venir. Ce n’est pas le seul…