ASSE : William Saliba opéré, Arsenal s’occupe de sa guérison

Révélation du précédent exercice, William Saliba n’a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1 cette saison. Rien à voir avec les choix de l’entraîneur Ghislain Printant à l’AS Saint-Etienne. Le défenseur central de 18 ans, transféré pour environ 30 M€ à Arsenal puis laissé en prêt chez les Verts, est simplement blessé aux adducteurs. Le jeune Stéphanois a même dû subir une opération cet été et poursuit actuellement sa guérison au centre d’entraînement… des Gunners ! En effet, le club anglais a annoncé que le Français s’entraînait à Londres ce vendredi, sans doute avec l’accord de l’ASSE. Aucune date de retour n’est évoquée, mais Saliba réalise déjà des exercices avec ballon.

🗞 William Saliba is currently back with us as part of his rehabilitation programme from a recent groin injury



📸 Check out today's full set of images of William 👇