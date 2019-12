ASSE : Une défaite à Reims, Sainté ne méritait pas mieux

Dans : ASSE.

Claude Puel (entraîneur de Saint-Etienne après la défaite 3-1 à Reims) : « On a loupé complètement notre première période, on a été absent dans les duels, dans le jeu. Cette équipe (de Reims) méritait de mener et même si elle n'a pas eu énormément d'occasions, elle aurait pu doubler la mise. On a repris l'ascendant en deuxième période et on n'est pas loin du 2-1. Puis leur deuxième but nous fait mal et met un terme précocement à nos espoirs. Je ne veux pas me retrancher derrière la fatigue, même si on enchaîne tous les trois jours depuis des semaines. On a manqué de ressources physiques en deuxième période pour maintenir l'emprise qu'on avait grâce au but. C'est dommage, on était bien revenu mais sur la totalité, Reims mérite sa victoire ».