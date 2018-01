ASSE : Un stage pour éviter le naufrage, Printant y croit

Dans : ASSE, Coupe de France.

Nouvel entraîneur adjoint de Jean-Louis Gasset à l'AS Saint-Etienne, Ghislain Printant s'est confié sur la reprise de l’entraînement et sur le premier rendez-vous qui attend les Verts en Coupe de France.

En ce premier jour de l'année 2018, le club stéphanois s'est envolé pour Murcie. Arrivés en Espagne ce lundi après-midi, les Verts sont donc en stage de préparation jusqu'à vendredi prochain. Le meilleur départ possible pour poser de bonnes bases avant d'entamer une deuxième partie de saison qui s'annonce tendue, sachant que Sainté est aux portes de la zone rouge en Ligue 1. Un stage au soleil qui ravit Ghislain Printant.

« Ce stage est très important pour peaufiner la cohésion. Sur le plan personnel, cela va me permettre de faire connaissance avec les garçons. C'est plus facile lorsque vous vivez vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec un groupe. Il y aura beaucoup d'échanges et nous pourrons travailler dans des conditions climatiques idéales », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le coach adjoint des Verts, qui se penchent ensuite sur le 32e de finale de la Coupe de France face à Nîmes.

« Il faudra répondre présent avec la venue de Nîmes pour lancer l'opération sauvetage sur une bonne note. On va jouer une équipe en pleine euphorie. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif numéro 1 est le championnat », a prévenu Printant, qui espère donc que ce stage de reprise va permettre au groupe stéphanois de repartir du bon pied avant un premier match compliqué dimanche dans un Geoffroy-Guichard probablement frondeur.