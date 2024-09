ASSE ‍: Un premier miracle réussi

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après l'humiliation de vendredi dernier à Nice, l'AS Saint-Etienne tente de retrouver ses esprits avant le déplacement du week-end prochain à Nantes. Et une première mission a été réussie.

Furieux du scénario proposé par leurs joueurs lors de la rencontre à l'Allianz Riviera, les supporters stéphanois n'avaient pas attendu la fin du match pour plier les banderoles et repartir vers le Forez, vendredi. Et forcément, la tension était grande entre le Peuple Vert et une équipe qui inquiète depuis le début de saison, malgré la victoire face à Lille. Et dans la perspective du déplacement de dimanche prochain à Nantes, un rival historique de l'AS Saint-Etienne, les dirigeants des Verts ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à désamorcer la situation avec leurs fans. Et c'est donc dans ce but que deux réunions ont eu lieu en ce début de semaine avec les principales associations de supporters, encore sous le choc de l'humiliation vécue à Nice.

Les supporters de l'ASSE attendent le match à Nantes

On se souvient qu'entre l'ancienne direction de l'ASSE, notamment le duo Romeyer-Caïazzo, et les fans stéphanois, la tension était permanente. Mais visiblement, les choses se sont améliorées, puisque Le Progrès révèle ce mercredi que finalement tout s'est relativement bien passé lors des rendez-vous décidés après le fiasco du week-end passé en Ligue 1. « Green Angels, lundi, et Magic Fans, ce mardi, ont échangé avec les joueurs, le staff et les dirigeants. Malgré « un climat un peu lourd » en raison de la débâcle à l’Allianz Riviera et plus globalement d’un début de saison compliqué, les échanges ont été « constructifs » entre les parties », précise le quotidien régional. Bien évidemment, tout cela devra résister au prochain match à la Beaujoire, car si l'équipe d'Olivier Dall'Oglio devait encore se faire corriger, alors cette fois le ton ne serait plus du tout le même. Mais l'heure est à l'union sacrée autour de l'AS Saint-Etienne dont l'objectif cette saison a toujours été très clair, il faudra se maintenir en Ligue 1.