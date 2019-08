ASSE : Un international danois pour couronner le mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Tandis que la signature de Yohan Cabaye semble imminente, l’AS Saint-Etienne n’est toujours pas rassasiée sur le marché des transferts.

Et pour cause, le club forézien est toujours à l’affût d’une bonne opportunité dans le secteur offensif, où un ailier rapide capable de prendre la profondeur ne serait pas de trop aux yeux de l’entraîneur Ghislain Printant. Ainsi selon la presse espagnole, le nom d’un international danois figure sur les tablettes de l’ASSE dans le money-time du mercato.

Il s’agit de celui de Pione Sisto, le jeune ailier du Celta Vigo. A 24 ans, il n’est pas parvenu à confirmer tout le potentiel qu’on lui prédisait avec seulement 2 buts et 1 passe décisive la saison dernière. A deux ans de la fin de contrat, celui qui figure également dans le viseur de Valladolid et d’Alavès pourrait ainsi tenter de rebondir dans un club participant à l’Europa League comme l’AS Saint-Etienne, à en croire Radio Galega. Reste maintenant à voir si ce joueur, dont la valeur se situerait aux alentours de 10 ME, ferait l’objet d’une offre de transfert ou de prêt.