ASSE : Un huissier empêche Ruffier d'assister à ASSE-Charleroi !

Dans : ASSE.

Stéphane Ruffier a été empêché par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne d'assister au match amical entre son équipe et Charleroi.

Depuis 24 heures on sait que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de se lancer dans une bataille juridique afin de limoger Stéphane Ruffier, alors que ce dernier a encore un an de contrat avec l’AS Saint-Etienne. Et si mercredi matin les dirigeants des Verts ont démenti une mise à pied du gardien de but, il semble que cette fois la guerre est déclarée. Selon Manu Lonjon, très proche de Stéphane Ruffier, ce dernier a eu une très mauvaise surprise lorsqu’il a voulu assister à la rencontre amicale à huis clos entre l’ASSE et Charleroi, laquelle débutait à 17h30 au centre d’entraînement de Saint-Etienne.

Et le spécialiste du mercato de raconter la scène surréaliste qui est intervenue. « Alors qu’il devait assister au match des Verts contre Charleroi, à son arrivée au stade, un huissier de justice a remis un courrier à Stéphane Ruffier lui indiquant sa mise en demeure et lui a signifié l’interdiction d’accéder au centre d’entraînement de l’ASSE !!! », explique Manu Lonjon. Une attitude très violente à l'encontre de celui qui dans le passé a évité bien des tourments à l'AS Saint-Etienne. Mais, il est clair que Claude Puel ne veut plus entendre parler de Stéphane Ruffier et que les responsables des Verts ont accepté de céder à leur entraîneur, quitte à avoir un comportement tout de même sévère.