ASSE : Un gros souci déjà réglé pour le prochain mercato de l'ASSE ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Gouverner c'est prévoir. Et à une époque où de plus en plus de joueurs décident d'aller au bout de leur contrat afin de partir libre, et d'empocher de belles primes à la signature, l'AS Saint-Etienne pourrait bien se retirer rapidement une grosse épine du pied. En effet, parmi les joueurs qui seront libres en juin prochain, et donc susceptible de filer, il y a Kévin Théophile-Catherine, qui est devenu un cadre d'Oscar Garcia, tout comme il l'était devenu avec Christophe Galtier.

Mais ce dimanche, Le Progrès affirme que les négociations ont déjà commencé pour la prolongation du défenseur de l'ASSE et que l'optimisme est de rigueur du côté des dirigeants de Saint-Etienne. « Si Théophile-Catherine, qui sera en fin de contrat en juin prochain est resté évasif sur le sujet, Dominique Rocheteau, le directeur sportif stéphanois qui est en contact avec l’agent du joueur, estime qu’une prolongation de contrat pourrait se faire très bientôt avec le défenseur central des Verts », précise le quotidien régional. Arrivé à l'AS Saint-Etienne d'abord sous forme de prêt en provenance de Cardiff City en 2014, Kévin Théophile-Catherine avait signé un an plus tard à l'ASSE jusqu'en 2018.