ASSE : Un gros courtisan pour Fofana, les Verts annoncent le tarif

Dans : ASSE.

Le Milan AC est à la recherche d’un jeune défenseur central, et c’est en France que le club lombard est bien décidé à trouver son bonheur.

En toute discrétion, la formation italienne avait tenté de court-circuiter l’arrivée de Tanguy Kouassi du PSG au Bayern Munich, sans réellement parvenir à perturber le choix du jeune parisien. Plus anciennement, le Milan AC a souvent été annoncé comme un courtisan de Boubacar Kamara, mais les exigences financières de l’OM, qui réclame plus de 50 ME pour envisager un transfert, ont totalement refroidi les dirigeants milanais. Ces derniers ont trouvé leur nouvelle cible selon Nicolo Schira. Le journaliste spécialisé sur le marché italien annonce ainsi que le Milan AC s’intéresse à Wesley Fofana.

Considéré comme la relève de William Saliba, parti lui aussi déjà très tôt pour Arsenal, le jeune défenseur vient de vivre une saison très intéressante, avec une progression qui en a fait de lui un titulaire à la place de Loïc Perrin notamment. Annoncé comme le futur coach du club lombard, Ralf Rangnick a conseillé aux Rossoneri de foncer sur ce joueur qu’il suit depuis longtemps, et qu’il voulait déjà faire venir au RB Leipzig par le passé. Mais désormais, l’opération s’annonce beaucoup plus compliquée, car l’ASSE n’envisage pas de se séparer d’un talent aussi prometteur, et ne considèrera les offres qu’à partir de 25 ME. Même si cette rentrée d’argent ne serait clairement pas négligeable, les Verts perdraient très gros en cas de départ du joueur de 19 ans encore sous contrat jusqu’en juin 2024.