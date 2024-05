Les joueurs de l'ASSE prennent une décision radicale

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

À la lutte avec Angers pour remonter directement en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne dispose d’une première occasion pour valider sa montée dans l’Elite vendredi soir à l’occasion de son match contre Rodez.

Les supporters des Verts n’espèrent qu’une seule chose : que cette rencontre face à Rodez sera la dernière de la saison dans le Chaudron. Ce qui serait très bon signe pour l’ASSE. Assuré de terminer au pire à la troisième place, synonyme de barrages pour la montée, le club stéphanois est pour l’instant deuxième de L2 derrière le futur champion, Auxerre. Et si l’ASSE venait à ne plus avoir de match à domicile à jouer avant la fin de saison, cela voudrait dire que l’ASSE a validé sa montée directe pour la L1. Mais avant de penser à cet éventuel bonheur, tout en évitant un barrage hasardeux, comme celui qui avait coûté la place de Sainté en L1 en mai 2022, le club vert va devoir assurer le coup lors des deux dernières journées de championnat. À commencer par ce match à domicile face à Rodez vendredi soir dans un Stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Lors de ce match, les joueurs d’Olivier Dall'Oglio ne chercheront pas à connaître le score du match d’Angers à Annecy. C’est en tout cas ce qu’a confié Irvin Cardona.

« Notre destin est entre nos mains »

🎙️ Irvin Cardona : "Il va falloir mettre beaucoup de cœur dans nos deux derniers matchs. Demain, on sait que Rodez va venir pour gagner. Ce sera notre objectif aussi, et je pense qu'on a les arguments pour leur faire mal." pic.twitter.com/ZeZksincgJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 9, 2024

« Nous avons notre destin entre nos mains. Il y a de l’excitation à vouloir jouer ce match contre Rodez car on veut remonter en Ligue 1. Malgré tout, dans son approche, cela doit rester un match comme un autre. On doit garder à l’esprit d’avoir envie de gagner à domicile et de faire plaisir à nos supporters. Jouer à domicile est un atout. Notre destin est entre nos mains, on va jouer nos matchs et on ne va pas regarder les autres. Si on engrange tout, il n’y a aucune raison que l’on soit en danger. Pendant la rencontre, on ne demandera pas de nouvelles de ce qu’il se passe à Angers, on sera concentré sur nous et sur Rodez. Il faut que l’on reste soudés et qu’on garde nos objectifs en mettant du coeur dans nos rencontres pour ne pas avoir de regrets. Que ce soit pour Angers ou pour nous c’est pareil, tous les matchs sont compliqués en Ligue 2, je suis persuadé qu’Annecy va jouer à fond même s’ils sont maintenus depuis la semaine dernière. Contre Rodez, nous nous attendons à recevoir une équipe qui viendra pour gagner le match. On va jouer nous aussi pour cela. Gagner et rien d’autre. Je pense que nous avons énormément d’arguments pour faire mal aux Ruthénois, surtout à domicile avec un joueur en plus : le public », a lancé, en conférence de presse, le buteur de l’ASSE, qui espère que son club stéphanois fera un grand pas vers la montée en gagnant contre Rodez vendredi.