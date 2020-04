Officiel : Wesley Fofana prolonge à l'ASSE jusqu'en 2024

Dans : ASSE.

Wesley Fofana a officiellement prolongé son contrat en faveur de l’ASSE jusqu’en juin 2024.

Voilà une nouvelle qui fera le bonheur des supporters de Saint-Etienne en cette période de confinement. Le très prometteur défenseur central Wesley Fofana, régulièrement utilisé par Claude Puel en Ligue 1, a prolongé son contrat jusqu’en 2024. « Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec mon club formateur. C’est un signe de confiance de la part de l’ASSE. J’ai vécu de magnifiques derniers mois et j’ai eu l’opportunité de découvrir le haut niveau avec le groupe professionnel. J’aspire désormais à continuer mon ascension et compte me consacrer à 100% à l’équipe » a indiqué le défenseur stéphanois sur le site officiel des Verts.

De son côté, Claude Puel a également exprimé sa satisfaction devant une telle annonce. « Nous sommes très heureux d'inscrire Wesley Fofana dans le futur de l'AS Saint-Étienne. Wesley doit devenir une pièce maîtresse de l'équipe. Il a toutes les qualités techniques et physiques pour atteindre cet objectif. Il a un énorme potentiel avec l'état d'esprit d'un compétiteur mais il faut qu'il progresse encore dans la régularité et la concentration. A lui de tout donner pour passer encore des paliers et devenir un grand joueur ». Voilà la preuve que Saint-Etienne travaille avec efficacité malgré le confinement et les incertitudes concernant la fin du championnat.