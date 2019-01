Officiel : Gabriel Silva prolonge à l’AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce jeudi, l’AS Saint-Etienne a annoncé la prolongation de son latéral gauche Gabriel Silva (27 ans). Le Brésilien a signé chez les Verts jusqu’en 2023, avant de partager sa satisfaction sur le site officiel du club stéphanois. « L'AS Saint-Etienne est un club historique et populaire dont je suis très content de porter ses couleurs. J'espère donner encore plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que ce club et ses supporters le méritent. Je veux et je vais tout faire pour aider l'équipe à aller le plus haut possible », a réagi l’ancien joueur de l’Udinese.