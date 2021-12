ASSE : Un big deal proposé à Zinedine Ferhat !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Pour espérer se sauver en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne veut profiter du mercato d'hiver. Et la première cible des Verts de Pascal Dupraz serait Zinedine Ferhat.

Arrivé au chevet de l’AS Saint-Étienne juste avant la trêve hivernale, Pascal Dupraz n’a pas mis longtemps à comprendre qu’avec son effectif actuel il aurait du mal à réussir la mission qui lui a été confiée par le direction des Verts, à savoir maintenant le club en Ligue 1. Le technicien français sait évidemment que l’ASSE n’a pas des moyens colossaux pour recruter lors du mercato d’hiver, mais il a déjà mis un petit coup de pression sur ce sujet. « Les manques constatés étaient déjà définis avant mon arrivée. Il faut se dépêcher de recruter, il faut penser notre recrutement en fonction des budgets qui sont alloués pour amener davantage de dynamisme et de cohérence. On a ciblé des joueurs, et cela avait été le cas avant moi aussi. On travaille de manière collégiale, mais je ne peux pas vous en faire part, il est encore trop tôt il faut travailler et on continue de le faire », avait expliqué Pascal Dupraz après la défaite contre Nantes. Et selon L’Equipe, Saint-Étienne a déjà mis le turbo dans le dossier Zinedine Ferhat.

Ferhat à Saint-Étienne, ce n'est pas gagné pour les Verts

Bernard Lions annonce en effet qu’après un premier contact resté sans suite lors du dernier mercato d’été, les dirigeants stéphanois ont relancé ces derniers jours les proches de Zinedine Ferhat afin de savoir s’il est prêt à quitter Nîmes, où il cire le banc, pour rejoindre l’ASSE. Selon le journaliste, le club gardois est prêt à laisser partir le milieu de terrain international algérien qui n’a pas été retenu pour jouer la CAN avec les Fennecs, et Sainté peut prendre facilement en charge les 60.000 euros mensuels que Zinedine Ferhat touche actuellement à Nîmes. Cependant, il y aurait un gros problème dans ce dossier, c’est que Montpellier serait également tenté de s’offrir le joueur des Crocos, et le club héraultais ne serait pas le seul à suivre Zinedine Ferhat. D’autre part l’AS Saint-Étienne ne propose que six mois de contrat au milieu de 28 ans, lequel sait qu’en cas de blessure sérieuse il joue gros à accepter un offre aussi courte. Mais le joueur algérien sait aussi que ce passage dans le Chaudron peut relancer sa carrière à l'arrêt depuis plusieurs mois.