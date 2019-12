ASSE : Tombeur de Lyon, il range son casier au mercato

Dans : ASSE.

Avec un seul but à son actif cette saison, mais quel but, et un temps de jeu réduit, Robert Beric pense que l'heure est venue de quitter définitivement l'AS Saint-Etienne.

Quoi que l’avenir lui réserve, Robert Beric quittera le Forez avec à jamais l’étiquette du joueur qui a permis à l’AS Saint-Etienne de renverser l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard dans un bouillant derby gagné dans les ultimes minutes par les Verts à l’automne dernier. Mais l’attaquant slovène de 28 ans le constate, avec 1 but marqué en 11 matchs, dont 4 comme titulaire, son avenir n’est plus réellement à l’ASSE, Claude Puel ne lui accordant que quelques minutes par-ci, par-là. Alors, après un premier départ des Verts en 2017 pour un prêt qui s’était terminé au bout de six mois à Anderlecht, l’attaquant qui avait prolongé en février dernier jusqu’en 2022 pourrait cette fois partir définitivement.

Beric et l'ASSE OK pour un transfert ?

Et ce mercato d’hiver semble être le bon créneau pour envisager le transfert de Robert Beric. C’est du moins ce qu’affirme But!, qui indique que le Slovène est désormais à l’écoute du marché, et que contrairement au précédent marché des transferts, durant lequel il avait notamment dit non au Dynamo Kiev, Robert Beric pourrait accepter de quitter l’AS Saint-Etienne si les Verts s’y retrouvent financièrement. Cela tombe bien, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas caché leur souhait de soulager la masse salariale des Verts. Tout semble donc un place pour une opération qui pourrait rapporter un peu d'argent dans les caisses stéphanoises.