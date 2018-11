ASSE : Défier l’OL sans supporter, les Verts refusent d'y penser

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

A une semaine du derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne, les hostilités n’ont pas vraiment été lancées.

De son côté, le club stéphanois est trop occupé à contester deux décisions prises contre ses supporters. Rappelons que la LFP a décidé de fermer le parcage visiteur du Groupama Stadium, où tout fan des Verts sera recalé vendredi prochain selon l’arrêté préfectoral du Rhône. De quoi provoquer la colère de l’ASSE et de son directeur général Frédéric Paquet, déterminés à aller jusqu’au bout de leur démarche.

« Chaque match que l’on fait à domicile ou à l’extérieur, on a besoin de nos supporters, a fortiori lors du derby puisque ce sont les deux matchs importants de la saison. On a besoin d’eux à Lyon, mais on a besoin d’eux partout, a confié le dirigeant à France Bleu. Quand ils ne sont pas là, on n'est pas content. Lorsque les Kops sont fermés au stade, on n'est pas content, il manque quelque chose lorsque les supporters ne sont pas avec nous. C’est pour ça qu’on fait le maximum, d’autant qu’on pense que les arguments aujourd’hui ne sont pas appropriés pour refuser aux supporters le déplacement à Lyon. »

Paquet veut changer les choses

« C’est pour ça qu’on se bat et on doit aller au bout de ce processus-là. C’est quelque chose qu’on va aborder un jour, on attend de voir un peu comment les choses vont évoluer sur les procédures qui sont en cours, mais il est clair que c’est un sujet qu’on va devoir aborder parce qu'on passe beaucoup de temps à se battre sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas. Chacun ayant sa part de responsabilité et ça concerne toutes les parties prenantes. On doit pouvoir être en capacité de trouver des solutions pour ne pas vivre des choses comme on les vit actuellement », s’est plaint Frédéric Paquet, qui risque de se heurter à un mur compte tenu des tensions autour de ce derby.