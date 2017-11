ASSE : Tolisso, Ferri… Ruffier lance un avertissement avant le derby

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Petit événement à l’approche du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Après deux ans passés loin des micros, Stéphane Ruffier s’est présenté en conférence de presse.

Et le gardien des Verts n’est pas venu pour sortir des banalités. Malgré l’excellente forme des Gones, qui restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes d’Oscar Garcia seront motivés… mais pas trop. En effet, le portier stéphanois n’a pas oublié les tacles assassins des Lyonnais Jordan Ferri et Corentin Tolisso ces dernières années. Le genre de gestes que Ruffier ne veut plus revoir.

« Tout le groupe est conscient de l'importance du derby. Les jeunes formés ici, qui l'ont joué, comme les étrangers, a annoncé le natif de Bayonne. La vérité, elle est sur le terrain. Un derby, il ne faut pas en parler. Il faut le gagner. Et ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui le remporte. C'est surtout une question de motivation, de détermination et d'envie. Après, il ne faut pas que ça tourne à la catastrophe comme la blessure de Robert Beric à Lyon, ou le tacle sur Lemoine. Ne vous inquiétez pas, nous serons motivés. » Comme toujours face à l’OL, qui plus est à Geoffroy-Guichard.