L'ASSE proche d'une grosse victoire, sa star hésite

Par Claude Dautel

Meilleur passeur et troisième meilleur buteur de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est en fin de contrat à l'AS Saint-Etienne. Les Verts veulent le prolonger, mais rien n'est signé.

Les dirigeants stéphanois sont décidés à vise le retour en Ligue 1 la saison prochaine. Et pour cela, il faut mettre à la disposition de Laurent Battles le meilleur effectif possible. Cette année, l’ASSE a compté sur un joueur qui a dominé les débats, Jean-Philippe Krasso. A 25 ans, l’international ivoirien n’était pas loin de signer l’exploit de finir meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 2. Seuls Georges Mikautadze (23 buts) et Alexandre Mendy (19 buts) ont fait mieux que le natif de Stuttgart. Seul problème pour Saint-Etienne, celui qui était arrivé librement d’Épinal en 2020 arrive à la fin de son contrat. Et la situation de Jean-Philippe Krasso a attiré d’autres clubs, y compris en Arabie Saoudite. Cependant, dans ce dossier, l’ASSE a retrouvé des couleurs.

L'ASSE a fait une belle offre à Krasso

Le stéphanois Jean-Philippe Krasso était inarrêtable en ce mois de février, et est récompensé par le Trophée du Joueur du Mois en @Ligue2BKT 🏆#TropheesUNFP pic.twitter.com/UFnkcEQDkr — UNFP (@UNFP) March 14, 2023

Alors que depuis plusieurs semaines, et face au refus de Jean-Philippe Krasso de prolonger, le pessimisme était de mise, l’humeur a changé dans le Forez. Et le site TeamFootball estime même que voir l’attaquant ivoirien rester plus longtemps chez les Verts ne serait pas la surprise du siècle. « Le fait que l’AS Saint-Étienne soit revenue à la charge avec des propositions salariales et de prime à la signature intéressantes ont séduit son agent Alexandre Reta (Hagen Sport Management). La balance penche désormais vers une suite de l’aventure à Geoffroy Guichard… », explique le média. De quoi redonner de l'espoir au Peuple Vert, conscient de l'impact que pourrait avoir la prolongation de Jean-Philippe Krasso à l'ASSE.