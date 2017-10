ASSE : Supporter de l'OL, Domenech est époustouflé par Ruffier

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

C'est une certitude, et il l'assume sans aucun problème, Raymond Domenech a le coeur qui bat pour l'Olympique Lyonnais et le Vert n'est pas sa couleur préférée. Mais l'ancien sélectionneur national l'admet sans aucun problème, il y a un joueur de l'AS Saint-Etienne qui l'impressionne énormément. Et ce joueur n'est autre que Stéphane Ruffier, le gardien de but de l'ASSE.

Dans une chronique pour Winamax, Raymond Domenech ne cache pas tout le bien qu'il pense de Stéphane Ruffier, lequel contribue largement à la troisième place actuelle de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. « Stéphane Ruffier. On n'en parle pas beaucoup depuis qu'il a eu des propos malheureux sur l'équipe de France, mais il prouve à chaque match que c'est l'un des meilleurs gardiens tricolores », fait remarquer l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Les supporters de l'ASSE espèrent que Stéphane Ruffier le prouvera encore une fois lors du derby qui se profile dans désormais moins d'un mois, une date que les joueurs des deux clubs ont évidemment coché sur leur agenda.