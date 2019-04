ASSE : Subotic et les Verts, un départ déjà acté au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le staff de l'AS Saint-Etienne bosse déjà activement sur le prochain mercato, et les premières décisions à prendre concernent évidemment les joueurs que les Verts veulent ou ne veulent pas prolonger. Et selon Le Progrès, pour Neven Subotic, le choix de l'ASSE semble désormais très clair. En effet, arrivé en provenance de Dortmund lors du fameux mercato d'hiver 2018, qui avait permis à Sainté de se relancer, le défenseur international serbe de 30 ans arrive en fin de contrat et du côté de l'AS Saint-Etienne on ne lui proposera pas de prolonger son séjour dans le Forez.

« Si le statut de Loïc Perrin n’est pas près d’être remis en cause, on peut douter de la pérennité de son association avec Subotic. Ce dernier est unanimement apprécié en interne pour ses qualités humaines, mais ses carences défensives commencent vraiment à se voir. Autant sa première demi-saison stéphanoise avait justifié son recrutement, autant depuis l’été dernier il peine à enchaîner les prestations pleines. En fin de contrat en juin, qui plus est lesté d’un salaire conséquent, les dirigeants ne seraient pas pressés de le prolonger alors que des rumeurs évoquent un intérêt de Fenerbahçe », indique le quotidien régional. Ce départ de Neven Subotic permettra de soulager très nettement la masse salariale, même si l'ASSE ne pourra pas fait l'économie d'un renfort dans ce secteur de jeu.