ASSE : Sow et Green choquent Saint-Etienne

Par Corentin Facy

Comme la saison dernière, Claude Puel s’appuie en majorité sur des jeunes joueurs formés à Saint-Etienne pour se maintenir en Ligue 1.

La base défensive de l’ASSE est formée par des gamins de Saint-Etienne, qui ont évolué au fil des années dans le Forez. C’est notamment le cas de Saïdou Sow, titulaire en défense centrale depuis le début de la saison. La progression du Guinéen de 19 ans étonne chez les Verts. Interrogé par But Football Club, Gilles Rodriguez, ancien éducateur au centre de formation de l’ASSE, a confié qu’il ne s’attendait pas à une telle progression de la part du défenseur central. « Il est grand par la taille (rires) Quand on l'avait en U17 avec Lionel (Vaillant), il était un peu en dilettante. Il manquait de rigueur. C'est un garçon charmant et travailleur. Il n'y avait pas de soucis mais voilà... Faire autant de matchs en équipe 1 sans passer quasiment par la case réserve en N2 – N3, c'est une vraie surprise. Il a eu une grosse évolution ces derniers temps » explique-t-il.

Sow, Camara et Green, les exemples Verts

La surprise est presque similaire en ce qui concerne Etienne Green, qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les buts de l’ASSE, alors qu’il n’avait jamais été considéré comme un potentiel n°1 auparavant. « Ce gamin, c'est l'archétype du joueur qui a su saisir sa chance. Il était là au bon moment. Cela fait partie des choses qui peuvent se passer dans une vie de footballeur. Il part numéro 3, il y a des blessures, il se retrouve parachuté sur un match important et il répond présent. Etre disponible au bon moment et signer son premier contrat professionnel au club, c'est une chose. Saisir sa chance, s'en est une autre. Etienne a toujours été un garçon sérieux » ajoute l'ex-éducateur de l'ASSE. Reste maintenant aux autres jeunes formés à Saint-Etienne de suivre le même exemple. Mahdi Camara, formé aux Verts et qui est désormais le capitaine de Claude Puel à l’ASSE, est également un modèle.