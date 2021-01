ASSE : Son groupe secoué par les supporters, Puel les remercie

Dans : ASSE.

Après l’humiliation dans le derby à domicile contre l’Olympique Lyonnais (0-5) dimanche dernier, des supporters de l’AS Saint-Etienne sont venus demander des explications au centre d’entraînement. Une initiative saluée par l’entraîneur Claude Puel.

C’était le rendez-vous à ne pas manquer dans la saison, et l’AS Saint-Etienne est passée totalement à côté. A domicile, les Verts ont subi une véritable humiliation face au rival lyonnais et devaient bien s’attendre à une réaction des supporters. Le moment redouté est arrivé ce vendredi lorsqu’une trentaine de membres des Green Angels sont venus s’entretenir avec les joueurs et le staff technique au centre d’entraînement. Sans doute l’occasion pour ces fans de vider leur sac. Tandis que les Magic Fans, un autre groupe d’ultras, ont quant à eux prévu de débarquer samedi matin. Autant dire que les Stéphanois se sont faits tout petits après une performance aussi honteuse.

« Les supporters ne peuvent pas assister à nos matchs. C'est déjà une saison difficile à vivre pour eux. Et sur le match qu'ils attendent avec le plus d'impatience, on perd et sur un score de 5-0. Leur frustration est légitime », a reconnu le latéral droit Mathieu Debuchy, imité par un Claude Puel au moins aussi compréhensif. « Je comprends la colère de nos supporters, a validé l’entraîneur. Le foot, c'est leur vie. Ils vivent pour le maillot vert. Se montrer aussi passif dans un derby donne l'impression qu'on ne se bat pas, mais ce n'est pas le cas. C'est à nous d'effacer cette impression. » Attendue à Nice dimanche (13h), l’ASSE, actuel 16e de Ligue 1 à quatre points de la zone rouge, devra se relancer après n’avoir remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs en championnat…