ASSE : Puel vire Ruffier pour toute la saison !

Claude Puel a annoncé ce mercredi que Stéphane Ruffier était définitivement mis à l'écart de son groupe après une décision ferme du gardien de but.

L’ambiance va encore se tendre du côté de l’AS Saint-Etienne puisqu’après le vrai faux licenciement de Stéphane Ruffier, le cas de l’expérimenté gardien de but des Verts revient sur le devant la scène. Dans une interview accordée à Infosport+, Claude Puel annonce en effet que Stéphane Ruffier ayant refusé d’être la doublure de Jessy Moulin, il était définitivement écarté du groupe pour la saison 2020-2021. Une situation d’autant plus complexe que Stéphane Ruffier est dans la dernière année de contrat et que le portier stéphanois a un salaire XXL à l’échelle de l’ASSE. Mais pour Claude Puel, le choix est vite fait et sa sentence est irrévocable.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a aucun mal à justifier sa décision brutale. « J’ai prévenu les deux joueurs. L’un, Jessy Moulin, qu'il allait débuter la saison, l'autre, Stéphane Ruffier, qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane Ruffier n'en fera pas partie », a clairement prévenu Claude Puel. De son côté L’Equipe n’a pas eu confirmation de cette décision de la part de l’agent de Stéphane Ruffier, ce dernier refusant également de dire si le départ du portier des Verts était désormais inéluctable.