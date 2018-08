ASSE : Salibur rejoint l'ASSE à une heure de la fin du mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, EAG.

L'an dernier, la signature de Yannis Salibur à l'AS Saint-Etienne avait capoté dans les ultimes minutes du mercato, mais cette fois c'est la bonne. Dans la dernière heure du marché des transferts, l'ASSE a officialisé la venue du joueur de l'EA Guingamp sous forme de prêt sans option d'achat.

« Ce vendredi soir, l'AS Saint-Etienne a clos son recrutement en engageant Yannis Salibur. L'attaquant formé à Lille et qui évoluait à Guingamp depuis 2015 s'est engagé avec le club jusqu'en 2019. Il est prêté sans option d'achat par l'En Avant. Yannis Salibur, 27 ans, est la quatrième recrue de l'ASSE après les arrivées de Wahbi Khazri, Rémy Cabella et Timothée Kolodziejczak, auxquelles se sont également ajoutées, cet été, les prolongations de Mathieu Debuchy, Yann M'Vila et Kévin Monnet-Paquet », indique l'ASSE.