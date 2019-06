ASSE : Salibur interpellé et placé en garde à vue en Espagne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Selon la presse espagnole, et notamment UltimaHora.es, Yannis Salibur a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi par la police de Palma sur l'île de Majorque. Présent en vacances, le joueur offensif de l'ASSE, prêté cette saison par Guingamp, se serait battu avec des touristes et aurait frappé des policiers lors de son enregistrement à l'hôtel où il venait d'arriver avec sa famille. Souhaitant passer devant d'autres clients de l'établissement qui arrivaient également, ces derniers auraient protesté et le ton serait monté, des coups ayant, à priori, été portés par le joueur sous contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin.

Ce dernier, qui accuse les personnes impliquées d'avoir proféré des insultes racistes, ne se serait pas calmé lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, et il aurait également donné des coups de pied aux policiers. Interpellé et placé en garde à vue, Yannis Salibur sera présenté dans les prochaines heures à un tribunal local précise le média espagnol.