ASSE : Saliba peut partir tranquille, le futur patron débarque

Dans : ASSE.

Déjà vendu à Arsenal mais encore présent cette saison à Saint-Etienne sous la forme de prêt, William Saliba enchaine les pépins physiques et ne peut pas donner la pleine mesure de ses moyens pour aider les Verts.

Une petite déception pour les supporters qui espéraient voir le jeune défenseur central tout casser avant de partir pour la Premier League en grandes pompes. En attendant, ces absences ont fait le bonheur d’un autre jeune qui saisit sa chance à fond. Il s’agit de Wesley Fofana, timidement apparu en défense centrale au départ, et qui s’impose par son efficacité. S’ajoute à cela un but de la tête contre Nice cette semaine, le premier de sa carrière, et l’ancien vainqueur de la Gambardella commence à en imposer. Il a en tout cas déjà conquis Robert Herbin, ancien coach légendaire de l’ASSE, et pour qui ces premières apparitions sont prometteuses pour un joueur de seulement 18 ans.



« Wesley Fofana a lui aussi été exemplaire. On peut presque dire que c’est déjà un monument (il sourit). Est-ce qu’il peut être le futur Saliba ? Les joueurs ont leurs qualités personnelles. Faire des comparaisons, ce n’est pas ma tasse de thé », a livré dans les colonnes du Progrès le Sphinx, ravi de voir qu’un jeune du crû a réussi à gravir les échelons jusqu’au bout, même si pour cela une recrue comme Moukoudi a progressivement disparu de la rotation.