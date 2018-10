ASSE : Sainté peut regretter cette erreur à 2ME au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Transféré à Brentford en deuxième division anglaise cet été pour seulement 2ME, Neal Maupay fait un carton Outre-Manche.

Avec déjà 10 buts en championnat, l’ancien buteur de l’ASSE fait sans doute regretter aux dirigeants stéphanois de ne pas lui avoir donné plus sa chance en Ligue 1. Surtout que dans une interview accordée au journal Ouest-France, celui qui avait notamment été prêté à Brest a confié qu’il n’avait pas senti la confiance nécessaire pour s’épanouir du côté de l’ASSE.

« Après ma saison à Brest, je suis retourné à Saint-Étienne. Mais là-bas, je ne sentais pas la confiance dont j’avais bénéficié à Brest et dont j’avais besoin pour m’exprimer. Du coup, c’est pour ça que j’ai pris la décision d’aller jouer à Brentford. C’est le club qui me voulait le plus et ils me connaissaient par cœur. Ils m’ont vraiment montré qu’ils me voulaient. J’ai eu la chance de découvrir la Coupe d’Europe et d’être titulaire face à la Lazio Rome. J’ai marqué quelques buts en Coupe, un but à Geoffroy-Guichard en championnat… J’en garde quand même de bons souvenirs » a confié Neal Maupay, buteur face au Leeds de Marcelo Bielsa ce week-end, et qui commence sérieusement à se faire un nom en Angleterre. Les dirigeants de l’ASSE peuvent avoir des regrets…