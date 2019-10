ASSE : Sainté gagne sans être beau, Puel a du boulot

Dans : ASSE, Ligue 1.

Claude Puel (entraîneur de l'ASSE après la victoire 0-1 à Bordeaux) : « Je considère que notre match contre Lyon était davantage maîtrisé en termes de cohésion et de discipline. Aujourd'hui on est passés par tous les états. On a réalisé une très bonne entame, on était bien structurés et on a récupéré de bons ballons de contre. Hélas, on a eu du déchet, de l'approximation alors qu'on aurait pu faire la différence. En seconde mi-temps, on a perdu le fil, on a eu du mal à se déplacer et à faire remonter notre défense. Les Bordelais se sont alors montrés dangereux et ont pu s'exprimer. On a retrouvé une structure, mais on ne s'est pas vraiment lâché. On a concédé des situations, car on a bêtement donné des ballons. On doit encore progresser puisqu'on a encore beaucoup de déchets techniques. En tout cas, le scénario et la victoire nous permettent de travailler dans la sérénité ».