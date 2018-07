ASSE : Sainté était chaud sur Cabaye, son salaire a mis la clim

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une excellente demi-saison à l’ASSE, Yann M’Vila a la cote en Premier League. L’international français figure notamment sur les tablettes de Crystal Palace. Ainsi, le club forézien travaille pour lui trouver un remplaçant, au cas où. Dans cette optique, le nom de William Vainqueur (ex-OM) revient avec insistance. Mais Jean-Louis Gasset a également pensé à Yohan Cabaye, qui était libre de tout contrat et qui s’est (à la surprise générale) engagé avec Al-Nasr.

Egalement pisté par l’Olympique de Marseille, l’international français était tenté par le projet de l’ASSE. Mais selon But Football Club, les Verts ont été refroidis par les émoluments réclamés par l’ancien joueur du LOSC. Effectivement, le salaire XXL du joueur a rapidement découragé la direction stéphanoise, qui n’était pas disposée à lui donner ce qu’il réclamait. Dommage pour les Verts, qui ont réussi à relancer Debuchy, Subotic et M’Vila l’année dernière et qui auraient sans doute réalisé un gros coup en recrutant l’ex-sentinelle du Paris Saint-Germain. Il n’y a plus qu’à espérer que Yann M’Vila ne quittera pas (déjà) Saint-Etienne…