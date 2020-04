ASSE : Les Verts démentent fermement être « en panique »

Dans : ASSE.

Réagissant à un article de L'Equipe qui affirmait que cela tremblait à l'ASSE, les Verts ont démenti une quelconque inquiétude financière majeure, même si les temps sont durs.

Vendredi, dans un article consacré à la situation financière des clubs de Ligue 1 en cette période forcément très compliquée, L’Equipe avait évoqué le cas de l’AS Saint-Etienne, en expliquant que les dirigeants des Verts voulaient réclamer des efforts supplémentaires aux joueurs de Claude Puel. Et le quotidien sportif constate depuis plusieurs jours, une vraie tension interne du côté de l’Etrat compte tenu du budget et de l’effet majeur de l’absence totale de recettes depuis plusieurs semaines. En réponse à L’Equipe, l’ASSE a tenu à faire savoir que toute cela était totalement exagéré et que si l’AS Saint-Etienne est forcément dans une position difficile, elle n’est pas en mode panique.

C’est le sens du communiqué envoyé par le directeur générale de l’ASSE. « L’AS Saint-Étienne dément fermement être en panique et avoir sondé certains de ses cadres pour envisager une baisse des salaires plus importante que la préconisation figurant dans l’accord conclu par les clubs avec l’UNFP (...) Nous mettons tout en œuvre pour faire face à une situation économique imprévisible. Nous informons régulièrement nos salariés de l’évolution de cette situation et des mesures prises, mais nous n’avons jamais évoqué avec des joueurs une forte diminution de leurs salaires », a expliqué Xavier Thuilot, qui ne veut pas que la sinistrose s’empare totalement des Verts alors que le club stéphanois a plutôt besoin d'un peu de sérénité.