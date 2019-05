ASSE : Saint-Etienne va doubler Lyon, Dhorasoo explique pourquoi

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

A trois journées de la fin du championnat, et au bénéfice de sa victoire à Monaco, l'AS Saint-Etienne est revenu à un point de l'Olympique Lyonnais, avec qui plus est un léger avantage à la différence de buts (+16 contre +15). Et du côté de l'ASSE on commence à sérieusement penser que la troisième place, synonyme de ticket pour la Ligue des champions, est un objectif qui est possible. Pour Vikash Dhorasoo, les Verts sont désormais les favoris pour finir sur le podium devant Lyon et l'ancien joueur de l'OL a précisé pourquoi il misait sur l'AS Saint-Etienne plutôt que sur l'Olympique Lyonnais dans ce sprint final.

« Rien qu’en sachant qu’il y a OM-OL, je me dis que Saint-Etienne va passer devant Lyon. Saint-Etienne je trouve ça assez impressionnant. Ils ont perdu à domicile contre Lyon dans un match un peu fou qu’ils ont failli gagner et sur l’action suivante à cette occasion, ils prennent le but. Finalement ils se font passer devant par Lyon et je pensais qu’ils allaient s’écrouler à partir de ce moment-là. Ils ont été moins bien encore pendant une petite période, mais depuis un moment ils enchaînent les victoire. Face à Monaco c’est quand même balèze, car ils sont menés 1-0, ils ne sont pas formidable, et puis ils se transforment en une équipe capable d’aller chercher la victoire après la mi-temps (...) Ils ont l’esprit commande pour aller chercher des points, ils ont le calendrier, ils ont du talent avec des mecs qui se réveillent comme Khazri, Cabella. Il y a du talent dans cette équipe, il y a un jeu qui est assez rodé, pas compliqué », a confié, sur Yahoo, un Vikash Dhorasoo très confiant pour l'ASSE.