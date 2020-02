ASSE : Ruffier contraint de s'excuser avant de rejouer ?

Dans : ASSE.

Encore une fois mis à l'écart pour le derby face à l'Olympique Lyonnais, Stéphane Ruffier aurait été prévenu de la condition exigée par l'AS Saint-Etienne pour le réintégrer.

Claude Puel a annoncé vendredi qu’une semaine après avoir été écarté du groupe stéphanois pour la réception de Reims, Stéphane Ruffier serait également au repos à l’occasion du derby de dimanche soir à Lyon. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne s’est pas étendu très longtemps sur le dossier du gardien de but dont l’agent avait réagi avec violence à cette décision de Claude Puel. Mais selon Mohamed Toubache-Ter, le technicien de l’ASSE, visiblement soutenu par ses dirigeants, a mis une condition sine qua non à la réintégration de Stéphane Ruffier pour les prochains matchs des Verts.

L’insider explique en effet que Claude Puel exige que le gardien de but « présente des excuses à son égard et devant le groupe !! ». Tant que Stéphane Ruffier ne fera pas cet acte de contrition, alors c’est Jessy Moulin qui sera le gardien de but numéro 1 des Verts, tandis que Ruffier regardera lui les matches de l’AS Saint-Etienne devant la télévision. Visiblement, aucune excuse n’est arrivée avant le derby au Groupama Stadium, reste à savoir si les choses évolueront avant la fin de la saison…ou pas.