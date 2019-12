ASSE : Saint-Etienne n'a pas de cash, c'est non pour cette piste

Dans : ASSE.

A moins de boucler plusieurs départs, l’AS Saint-Etienne ne devrait pas enregistrer de renforts cet hiver durant le mercato, malgré l’envie des dirigeants de recruter un attaquant.

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif, le club forézien pensait notamment à Alfredo Morelos, le goleador des Glasgow Rangers (28 buts et 9 passes décisives en 34 apparitions cette saison). Mais visiblement, les derniers espoirs de voir le Colombien poser ses valises à Saint-Etienne au mois de janvier se sont envolés au cours des dernières heures. Et pour cause, le média sud-américain El Universal indique que la Premier League est concrètement passée à l’offensive dans ce dossier. Fort logiquement, le prix de cette cible hivernale de l’ASSE s’est donc envolée.

Morelos, le rêve inaccessible des Verts

En effet, on parle d’offres avoisinant les 13 ME pour Alfredo Morelos. Une somme déjà trop importante pour Saint-Etienne, mais qui n’est même pas suffisante pour s’attacher les services de l’attaquant colombien puisque les Glasgow Rangers ont refusé cette première proposition, émanant d’un club de Premier League dont le nom n’a pas filtré pour le moment. Assurément, la piste menant à Matheus Cunha, en manque de temps de jeu du côté du Red Bull Leipzig, apparaît comme bien plus réaliste pour Saint-Etienne. Néanmoins, il faudra impérativement trouver une porte de sortie à Robert Beric et à Loïs Diony pour concrétiser n’importe quel dossier. Car les Verts, qui ne disputeront pas de coupe d’Europe au printemps, ne peuvent se permettre d’empiler les contrats…