ASSE : Saint-Etienne l'accuse, Bernard Lions riposte

Dans : ASSE.

A travers un long communiqué publié mercredi soir, l’ASSE a frontalement accusé Bernard Lions de déstabilisation.

« L’AS Saint-Etienne déplore des tentatives de déstabilisation qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs » regrette notamment le club stéphanois sur son site officiel, faisant allusion au livre publié par Bernard Lions sur les coulisses de l’ASSE. Dans un communiqué, le journaliste de L’Equipe a réagi aux accusations dont il est victime de la part de Saint-Etienne.

« Je m'étonne que l'ASSE réagisse à la sortie de mon livre six jours après et je m'étonne que le communiqué tombe après la conférence de Jacques Pauly et Laurent Roussey. L'amalgame des genres est nauséabond et déplacé. Si l'ASSE lutte pour sa survie le club ne peut s'en prendre qu'à lui-même et moi je ne vois pas ce que j'ai à faire avec Pauly et Roussey. Ils font ce qu'ils veulent moi j'ai juste écrit un livre. Ce n'est pas très classe et honnête. Je veux bien comprendre qu'ils ne soient pas content, mais il ne faut pas raconter tout et n'importe quoi. C'est un coup bas et je suis déçu. On peut ne pas être d'accord mais m'associer à Pauly et Roussey, je trouve ça malhonnête » s’est offusqué celui qui intervient régulièrement sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.