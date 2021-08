ASSE : Saint-Etienne galère, Claude Puel a des excuses

Dans : ASSE.

Dimanche après-midi, Saint-Etienne a concédé le match nul à domicile contre Lorient (1-1) lors de la première journée de Ligue 1.

A l’image des matchs amicaux, Saint-Etienne a affiché un visage particulièrement poussif contre les Merlus. Peu inspirés, les Verts ont même concédé l’ouverture du score devant un stade Geoffroy-Guichard qui accueillait 20.000 spectateurs. L’essentiel a été sauvé avec l’égalisation sur penalty de Wahbi Khazri, mais les Verts devront faire mieux dans les semaines à venir s’ils veulent assurer leur maintien en Ligue 1 sans trembler. Selon le consultant Laurent Hess, l’entraîneur stéphanois avait par ailleurs quelques excuses pouvant justifier une première prestation aussi laborieuse. Même si à l’image de ses joueurs, le manager stéphanois devra mieux faire à l’avenir.

Saint-Etienne devra vite monter en régime

« Pour justifier cette entame poussive, illustrée par les petites copies rendues par Aouchiche, Abi, mais aussi par Camara, Puel a évoqué les retours tardifs et les absences. Moukoudi, Hamouma, Khazri et Nordin viennent en effet tout juste de reprendre l'entraînement, tout comme Sow. Gourna, lui, se remet du Covid alors que Neyou était suspendu. Le Camerounais devrait renouer avec la compétition dès le week-end prochain à Lens, tout comme Trauco. Techniquement, leur apport ne devrait pas faire de mal tant l'équipe a cruellement manqué de maitrise face à Lorient » détaille le consultant de But, pour qui Saint-Etienne va rapidement devoir élever son niveau de jeu. Car lors des prochaines journées de Ligue 1, les Verts vont affronter des équipes d’un tout autre calibre que le FC Lorient de Christophe Pélissier. Lors de la prochaine journée, Saint-Etienne se déplacera à Lens (17 heures) avant de recevoir Lille le week-end suivant puis de se rendre à Marseille dans trois semaines. Un programme corsé pour la bande de Claude Puel, prié de rapidement améliorer son contenu et sa qualité technique pour rivaliser avec toutes ces belles cylindrées.