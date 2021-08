L1 : Bordeaux déchante, Saint-Etienne accroché

Dans : Ligue 1.

1ère journée de Ligue 1

Bordeaux – Clermont : 0-2

Nice – Reims : 0-0

ASSE – Lorient : 1-1

Strasbourg – Angers : 0-2

Emballés par le projet de reprise de Gérard Lopez, les supporters des Girondins de Bordeaux ont été confrontés ce dimanche à la brutale réalité du terrain. Et la saison a commencé de la pire des manières pour Bordeaux, battu au Matmut Atlantique par le promu Clermont (0-2).

L'ASSE, un nul dans la douleur

Score similaire pour Angers sur la pelouse de Strasbourg (0-2), malgré un stade de la Meinau plein à craquer. Sur les autres pelouses, moins de but avec un match nul entre Nice et Reims (0-0) tandis que l’ASSE a laborieusement arraché un point précieux contre Lorient (1-1). Reste à disputer deux matchs dans cette première journée de Ligue 1, Metz-Lille à 17 heures et Montpellier-OM à 20h45.