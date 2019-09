ASSE : Saint-Etienne éteint l’incendie autour de Ruffier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Touché à la main depuis plusieurs jours, Stéphane Ruffier avait tout de même tenu à tenir sa place contre Angers le week-end précédent, avec un impressionnant bandage pour essayer de faire bonne figure. Cela n’avait pas fonctionné et le gardien stéphanois a donc prévenu qu’il arrêtait les frais avant la réception de Metz, entrainant son forfait. Une absence qui a fait l’objet de quelques suppositions, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, où le portier de l’ASSE était accusé de ne pas forcer et de lâcher son équipe à un moment crucial. Cela a visiblement chauffé en interne, puisque le club du Forez a finalement réglé le problème en diffusant un communiqué pour expliquer que Stéphane Ruffier était bien sérieusement blessé, et qu’il serait donc indisponible pour plusieurs matchs.

« Stéphane Ruffier souffre d’une fracture non déplacée de la première phalange de l’auriculaire de la main gauche. La durée de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la fracture et de la douleur », a expliqué l’ASSE, en danger au poste de gardien puisque son remplaçant Jessy Moulin n’est pas opérationnel non plus. Un problème qui arrive au mauvais moment.