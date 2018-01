ASSE : Aucun doute, Sainté a déjà réalisé le gros coup du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Dans le groupe communiqué par Jean-Louis Gasset pour affronter Toulouse dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard, Yann M’Vila n’était finalement pas qualifié pour disputer la 20e journée de Ligue 1.

L’international français devrait néanmoins être disponible pour le déplacement à Metz mercredi. L’occasion pour lui de montrer qu’il n’a rien perdu du talent qui était le sien lorsqu’il était au-dessus du lot au Stade Rennais, voire même en Equipe de France. Ancien préparateur physique de Rennes qui connaît donc très bien Yann M’Vila, Nicolas Dyon est persuadé que l’ASSE a d’ores et déjà fait le gros coup du mercato.

« Cela me semble un très bon choix sportif. Yann a besoin de repères. C’est un affectif. Sa rencontre avec Fred (Antonetti) a été le déclencheur de sa carrière, ça c’est sûr ! Il a besoin d’évoluer sous la houlette d’un entraîneur qui le connaît bien. A Sainté, il va retrouver Jean-Louis Gasset. Manifestement, les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient depuis qu’ils se sont côtoyés en équipe de France. Le fait de connaître le coach va faciliter la tâche » a confié l’ex-préparateur physique de Rennes à Poteaux-Carrés, avant d’évoquer l’intégration de Yann M’Vila à Saint-Etienne. « Yann va également retrouver Kévin Théophile-Catherine et Vincent Pajot, ça va l’aider à s’adapter rapidement à son nouvel environnement ». Autant dire que le milieu de terrain de 27 ans a tout pour réussir à l’ASSE…