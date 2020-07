ASSE : Ruffier viré, le choix choc des Verts fait scandale

Dans : ASSE.

Malgré le large succès face à Charleroi en amical mercredi soir (4-0), la tension est à son maximum à Saint-Etienne.

Et pour cause, un huissier de justice a interdit l’accès au centre d’entraînement de l’ASSE à Stéphane Ruffier en marge de ce match. Légende du club aux yeux des supporters, le gardien aux 400 matchs sous les couleurs de Saint-Etienne devrait prochainement quitter les Verts. Et la méthode employée, très brutale, est tout simplement honteuse selon Jonatan MacHardy, lequel n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les combines du club forézien sur l’antenne de RMC.

« Je suis scandalisé. Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la galle. On sait ce qu’il s’est passé en février dernier, il y a eu une embrouille qui a dégénéré et l’agent de Stéphane Ruffier est parti en cacahuète dans les médias. Mais très franchement, quand on parle de respecter l’institution, c’est aussi respecter les personnes qui ont contribué à la grandeur de l’institution. On parle d’un joueur qui a fait 400 matchs à Saint-Etienne, qui a été élu 4 fois meilleur joueur de la saison par les supporters, qui a été élu joueur de la décennie et qui s’est rendu indispensable grâce à ses performances. Si Saint-Etienne n’a pas joué la relégation, c’est grâce à Stéphane Ruffier. Et apparemment, Ruffier était revenu à l’entraînement dans de bonnes dispositions, avec de bonnes intentions, avec l’envie d’arranger les choses avec Puel mais il ne lui a pas laissé sa chance. Ruffier acceptait le jeu de la concurrence avec Moulin, il était prêt à débuter la saison en n°2. C’est n’importe quoi de lui interdire l’accès au centre d’entraînement » a confié le consultant. Reste maintenant à voir comment cette affaire se terminera alors que L’Equipe avance ce jeudi que l’ASSE souhaite trouver un accord avec Ruffier pour une rupture de contrat à l’amiable.