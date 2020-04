ASSE : Ruffier prêt à poser un problème XXL à Sainté

Dans : ASSE.

Malgré des finances qui n’incitent pas vraiment à l’optimisme, Saint-Etienne sera un acteur important du mercato estival en France.

Et pour cause, l’ASSE prévoit un large renouvèlement de son effectif. Plusieurs joueurs en fin de contrat en 2021 ne seront pas retenus, tout comme certains cadres au salaire imposant mais au rendement décevant cette saison. Ryad Boudebouz, Yann M’Vila ou encore Wahbi Khazri pourraient par exemple être sacrifiés en cas d’offre satisfaisante. Un constat également valable pour Stéphane Ruffier… tout du moins du côté des dirigeants. Car dans l’esprit du gardien stéphanois, il est tout simplement hors de question de partir à un an de la fin de son contrat et de laisser un seul centime à l’ASSE en dépit de son nouveau rôle de doublure de Jessy Moulin selon L'Equipe.

Stéphane Ruffier refuse de partir, et cela risque véritablement de poser un problème à Saint-Etienne. Car selon le quotidien national, Claude Puel ne souhaite plus travailler avec l’ancien Monégasque, à tel point qu’il avait d’ores et déjà prévu de faire de Jessy Moulin son n°1 pour la saison prochaine. A moins d’un retournement de situation, Stéphane Ruffier sera donc sa doublure. Mais en cas de départ de l’international français, un gardien expérimenté sera recherché par l’ASSE lors du prochain mercato. Malgré cette envie de faire payer Saint-Etienne en restant jusqu’à la fin de son contrat dans la peau d’un remplaçant et cela en dépit de son salaire imposant, Stéphane Ruffier pourrait toutefois se laisser tenter par un départ, à condition bien-sûr de recevoir une belle proposition. En interne, le gardien qui soufflera ses 34 bougies en septembre prochain ne cache pas son intérêt pour la Série A. Reste maintenant à voir si une formation italienne se jettera à l’assaut de Stéphane Ruffier. Tout cela est bien difficile à pronostiquer quand on connaît les spécificités du marché des gardiens en période de mercato…