ASSE : Ruffier élu joueur de la saison par les supporters de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après une saison très chaotique avec d'abord des bas, puis ensuite des hauts, les supporters de l'ASSE ont désigné ce mercredi leur joueur préféré pour 2017-2018. Et sans réelle surprise, c'est Stéphane Ruffier qui a été couronné meilleur footballeur de l'AS Saint-Etienne cette saison. Le gardien de but des Verts a réussi à tenir la baraque quand il le fallait, et même s'il a été étrangement oublié des trophées UNFP, Stéphane Ruffier mérite amplement cette distinction honorifique.