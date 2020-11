ASSE : Ruffier « à la poubelle », Pierre Ménès accuse Puel !

Dans : ASSE.

La défaite de l'AS Saint-Etienne samedi à Brest fait des vagues dans le Forez. Pour Pierre Ménès, Claude Puel se plante en préférant Jessy Moulin à Stéphane Ruffier.

L’ambiance est orageuse au sein de la vaste communauté des supporters de l’ASSE, la septième défaite consécutive des Verts en Ligue 1 cette saison, samedi contre Brest, ne passe pas. Les joueurs stéphanois ont rendu une copie désastreuse en Bretagne, et l’inquiétude commence à gagner Saint-Etienne. Evoquant ce naufrage de l’AS Saint-Etienne, Pierre Ménès n’est pas tendre avec Claude Puel, et à travers lui le consultant de Canal+ vise aussi Jessy Moulin, qui n’est pas apparu sous son meilleur jour contre le Stade Brestois. Car Pierre Ménès est persuadé que la décision initiale de remplacer Stéphane Ruffier par Jessy Moulin est une faute grave à mettre sur le compte de Claude Puel.

« Le premier choix de Puel ça a été de mettre Ruffier, et aujourd’hui à moins d’être aveugle tu vois que Ruffier a un Moulin dans chaque orteil. Brest a quatre tirs cadrés et quatre buts, regardez sur le premier but la détente de Moulin. Je pense que c’est très difficile de terminer bien classé avec un gardien de ce niveau. Ce n’est pas que Moulin le problème, mais la première décision forte de Claude Puel s’installant dans son rôle manager général de l’AS Saint-Etienne, ça a été de mettre Ruffier à la poubelle. On voit aujourd’hui le résultat », a balancé, lors du Canal Football Club, Pierre Ménès. Compte tenu des relations houleuses entre Ruffier et Puel, on voit mal ce dernier revenir sur sa décision, sauf invraisemblable retournement de situation. Jessy Moulin va devoir vite répondre au consultant vedette de Canal+ et pourquoi pas dans une semaine contre Lille.