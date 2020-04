ASSE : Romeyer refuse une finale sans les supporters stéphanois

Dans : ASSE.

Prenant une position inverse à Bernard Caïazzo, Roland Romeyer refuse de voir la finale de Coupe de France entre l'ASSE et le PSG se disputer à huis clos.

Entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, il y a de l’eau dans le gaz. Et même si les deux présidents de l’AS Saint-Etienne ont régulièrement eu des différends, cela commence tout de même à faire beaucoup. Tandis que Noël Le Graët espère que la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne soit le premier match si la saison reprend en juin, à huis clos bien évidemment, ce que Bernard Caïazzo espère aussi, Roland Romeyer est lui sur une autre ligne de conduite. Pour ce dernier, l’idée même de voir ASSE-PSG se jouer sans les supporters des Verts est une aberration totale et le co-président a dit pourquoi.

Droit dans ses bottes, Roland Romeyer a remis cette finale de Coupe de France en perspective. « L’urgence, c’est la santé. Il ne faudrait pas disputer cette finale n’importe quand et sans public. Car, pour moi, cela n’aurait également pas de sens de la jouer à huis clos. Notre image est étroitement liée à une ferveur populaire qui prend aux tripes et je crois que je préférerais qu’elle ne se joue pas si la présence de nos supporters n’est pas possible. Après, il est hors de question de prendre des risques et les seuls que je veux écouter, ce sont les médecins. On serait super heureux si ce match pouvait avoir lieu, car cela signifierait, avant tout, que nous avons fait un grand pas dans la lutte contre le Covid-19 », explique, dans L’Equipe, le président du directoire de l’AS Saint-Etienne. Nul doute que cela va discuter dans les couloirs de l'Etrat.