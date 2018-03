ASSE : Riolo l'annonce, le taulier est en train de flancher...

Dans : ASSE, Ligue 1.

Fêté par les supporters de l’AS Saint-Etienne en raison de son incroyable longévité dans le Forez (400 matchs à l’ASSE), Loïc Perrin n’a pas livré une prestation inoubliable face à Dijon ce week-end. Effectivement, le capitaine des Verts est apparu en difficulté et a par ailleurs été directement impliqué sur le but de Tavares. « J’avais l’avantage sur lui. C’est pourquoi je râle. L’arbitre n’a pas sifflé, c’est comme ça » avait d’ailleurs expliqué le défenseur stéphanois à l’issue de la rencontre. Sur son blog, Daniel Riolo est également revenu sur les performances moins abouties de Loïc Perrin.

« Sainté ne se remettra pas de sa première partie de saison. Mais on aurait quand même aimé voir tout ça depuis le début. Alors ok, ça n’a fait que 2/2 contre Dijon, mais la domination initiale aurait pu, dû donner plus ! Beric a beau avoir fait un match contrasté, c’est quand même un bon 9 dans cette L1. Globalement avec ses nouveaux joueurs, Gasset a remis de l’ordre. C’est déjà ça. Ah oui sinon, Perrin. Pas bon samedi soir, c’est vrai. Mais cette saison, c’est vraiment moins bien non ? » a expliqué le chroniqueur de RMC, convaincu par la performance de l’ASSE malgré le mauvais match de Loïc Perrin et le match nul à domicile face au DFCO.