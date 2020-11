ASSE : Quelle erreur ! Claude Puel a raté son derby

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée dimanche à Lyon. Et même si les Verts ont montré de belles choses, seule le résultat compte dans un derby. Claude Puel n'échappe pas aux critiques.

Les supporters de l’ASSE sont passés par toutes les émotions à l’occasion du plus célèbre derby de Ligue 1, puisque les Verts ont longtemps pensé pouvoir faire tomber le rival lyonnais, avant de finalement s’incliner au Groupama Stadium, qui plus est en ratant un penalty qui aurait permis de prendre un point en toute fin de rencontre. Sur le plan du jeu, il n’y a pas grand-chose à reprocher à Claude Puel, lequel a donné du fil à retordre à Rudi Garcia. Mais dans la préparation de ce derby toujours aussi important pour les deux clubs, certains pensent que l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a eu tout faux. C’est notamment le cas de Patrick Guillou. Consultant pour BeInSports et Le Progrès, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a confié dans l’émission 100% Verts, sur France Bleu Loire qu’il n’avait pas aimé la manière dont Claude Puel avait parlé de cette rencontre en la banalisant ou presque.

« Quand avant un derby, qui compte pour nous, parce que l’important, ce qui compte, c’est le club, quand on nous dit « peu importe le résultat », moi ça me fait mal ! Quand tu joues un derby, ce n’est pas « peu importe le résultat ». C’est un derby que tu joues pour gagner. Ou alors j’ouvre une amicale, on joue le dimanche, il y a un qui prend une bouteille et l’autre qui prend le sac et qui dit « on va jouer en vert ou en blanc et on fait un match. » C’est un derby, le résultat ça compte car ça impacte toute notre semaine, nos mois jusqu’au prochain derby », explique Patrick Guillou, pas persuadé que Claude Puel ait choisi les bons mots pour motiver ses troupes.