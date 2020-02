ASSE : Puel sur un siège éjectable ? Pierre Ménès s'interroge

Dans : ASSE.

Ce lundi, les supporters de l'AS Saint-Etienne sont forcément inquiets puisque les Verts se rapprochent de la zone rouge en Ligue 1. Pour Pierre Ménès, Claude Puel a perdu son équipe et la situation est explosive.

Balayés durant 45 minutes par la tempête brestoise, les Verts ont repris quelques couleurs en seconde période, mais sont repartis avec zéro point de leur déplacement dimanche en Bretagne. Et l’AS Saint-Etienne se retrouve désormais dans une posture très compliquée en Ligue 1, le club stéphanois n’ayant pas un effectif taillé pour jouer le maintien, ce qui est pourtant désormais très clairement le cas. Arrivé à la place de Ghislain Printant cet automne, Claude Puel semble déjà dans le dur et certaines rumeurs évoquent même un possible départ tant la cassure entre le technicien et certains cadres serait énorme. Pour Pierre Ménès, il y a clairement de quoi s’inquiéter pour l’ASSE et pour Claude Puel à cet instant décisif de la saison.

« Ce n’est pas trahir un secret que de dire qu’il y a une rupture entre les anciens du club et Puel. Ce dernier donne leur chance aux jeunes, pourquoi pas. Le (gros) souci, c’est que sur ses onze derniers matchs, Saint-Etienne en a perdu neuf. Dans ces conditions, la situation me paraît gentiment intenable, a d’abord confié, sur son blog, Pierre Ménès, avant d’en remettre une couche via Twitter. Je suis très inquiet quand je vois que la moitié de l’équipe ne veut plus continuer avec Puel et réciproquement que Ruffier a l’air en dépression. Faut faire très attention là. »