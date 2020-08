ASSE : Puel prend une décision brutale, dehors les vieux !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne part en stage en Bretagne ce mercredi, et Claude Puel a laissé quelques joueurs à l'Etrat. Le message est clair pour ces derniers.

On peut reproche beaucoup de choses à Claude Puel, mais pas de tergiverser à l’heure du choix, quitte à passer pour un entraîneur assez brutal sur le plan des relations humaines. Après une gestion sans détour du cas Stéphane Ruffier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a prévenu la semaine passée plusieurs joueurs qu’ils devaient trouver un nouveau club sous peine de suivre la saison 2020-2021 dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Un choix fort dans la mesure où les Verts concernés sont les plus expérimentés et les plus coûteux pour le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Et comme si cette annonce faite en tête-à-tête ne suffisait pas, Claude Puel a décidé de priver les joueurs concernés, à savoir Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri du court stage que l’ASSE débute ce mercredi, sachant que Stéphane Ruffier est lui définitivement écarté après avoir refusé d’être la doublure de Jessy Moulin.

Comme le fait remarquer Le Progrès, le message que fait passer Claude Puel est d’une clarté absolue malgré son côte impitoyable. « Claude Puel a convoqué un groupe de 24 joueurs parmi lesquels ne figure pas Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Ses choix confirment la volonté du manager général stéphanois de réduire son groupe en invitant d’abord les gros salaires du vestiaire à trouver un point de chute (...) La grande lessive lancée par Claude Puel, qui souhaite mettre les jeunes au cœur de son projet, a démarré… La deuxième partie du mercato, qui débute samedi pour dix semaines, pourrait être animée dans le sens des départs », explique le quotidien régional. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne savent à quoi s'en tenir, même s'il ne sera pas facile de trouver des clubs pour des joueurs dont le salaire est confortable dans le Forez et qui ont encore un contrat.